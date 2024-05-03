Заявление Байдена о “странах-ксенофобах” приведет к проблемам с Японией – NYT AlexCoderЗаявление Байдена о “странах-ксенофобах” приведет к проблемам с Японией – NYT AlexCoder Неосторожные слова могут привести к серьезным последствиям Вашингтонская администрация на разные лады продолжает оскорблять нашу страну и активно создает вокруг нее образ “ужасной и страшной империи зла”.