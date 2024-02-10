На «Восточном» приступили к испытаниям разгонного блока «Орион»

Разгонный блок «Орион». Фото: «Роскосмос» На космодроме «Восточном» специалисты «Роскосмоса» и РКК «Энергия» приступили к комплексным испытаниям разгонного блока «Орион», который был доставлен на данную площадку в конце 2023 года.
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