На «Восточном» приступили к испытаниям разгонного блока «Орион»

Разгонный блок «Орион». Фото: «Роскосмос» На космодроме «Восточном» специалисты «Роскосмоса» и РКК «Энергия» приступили к комплексным испытаниям разгонного блока «Орион», который был доставлен на данную площадку в конце 2023 года.