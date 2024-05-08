Театр абсурда
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Театр абсурда

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AstraZeneca отзывает разрешения на продажу вакцины от короны

AstraZeneca отзывает разрешения на продажу вакцины от короны

Из-за смертельного побочного эффекта фармконцерн отзывает разрешения на продажу своей вакцины по всему миру — The TelegraphБритано-шведская фармацевтическая контора приняла такое решение после жалоб людей, применивших препарат, на тромбоз.

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