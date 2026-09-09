Выгрузка сырья без разрешительных документов ставит под угрозу здоровье москвичей и экологическую

Компания «Эконеруд Групп» начала освоение участка на берегу Клязьминского водохранилища без проведения торгов, что вызывает обеспокоенность у экологов и общественности.
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