Корреспондент The World Дэниел Офман заявил, что НАТО пристально следят за СВО на Украине и извлекают уроки из нее.
The World: Страны НАТО извлекают уроки из СВО на Украине
Комментарии
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Eduard
Как хохлы купились на халяву,теперь воюют! Ха,х,ха.Вторая Швейцария,ха,ха,ха!
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6 час.
Eduard
А в НАТО сидят и думают:"Это наверное больно"!
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6 час.
Eduard
Бадтийские страныдовно вернуть надо,это наща земля.Название естестаенно поменяем!
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6 час.
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