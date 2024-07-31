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The World: Страны НАТО извлекают уроки из СВО на Украине

The World: Страны НАТО извлекают уроки из СВО на Украине

Корреспондент The World Дэниел Офман заявил, что НАТО пристально следят за СВО на Украине и извлекают уроки из нее.

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Комментарии
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Eduard
Как хохлы купились на халяву,теперь воюют! Ха,х,ха.Вторая Швейцария,ха,ха,ха!
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6 час.
Eduard
А в НАТО сидят и думают:&quot;Это наверное больно&quot;!
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6 час.
Eduard
Бадтийские страныдовно вернуть надо,это наща земля.Название естестаенно поменяем!
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6 час.

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