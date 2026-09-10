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Александр Моор: погоревшую школу № 65 в Тюмени восстановят после пожара

Александр Моор: погоревшую школу № 65 в Тюмени восстановят после пожара

ТЮМЕНЬ, 10 сентября, ФедералПресс. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично прибыл на место происшествия – к школе № 65 на улице Широтной, 116, где утром 10 сентября произошел крупный пожар.

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