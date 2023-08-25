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Балицкий: ВСУ не бьют по Запорожской АЭС, опасаясь ответного удара

Балицкий: ВСУ не бьют по Запорожской АЭС, опасаясь ответного удара

Украинские войска не бьют по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), осознавая, что по ним и атомным станциям Украины будет нанесен ответный удар, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 25 августа в интервью РИА Новости.

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