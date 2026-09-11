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Финал Президентских спортивных игр школьников стартовал в «Смене»

Финал Президентских спортивных игр школьников стартовал в «Смене»

Во Всероссийском детском центре «Смена» 11 сентября открыли финальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

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