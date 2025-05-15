На Кипр со спиннингом

Остров Кипр — это не только самый доступный способ познакомиться с американским черным морским окунем, но и возможность приятно отдохнуть на Средиземном море, окунуться в атмосферу античности, а для гурманов попробовать великолепную кипрскую кухню и продегустировать вина на родине Диониса.
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