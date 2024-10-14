Встретил Лаврентий Берия на том свете Бориса Ельцина и говорит ему, протирая салфеткой пенсне…

305 прочтений 2 дня назад Прогуливаясь по цветущему парку и наслаждаясь пением райских птиц, Лаврентий Павлович внезапно заметил, сидящего на камне крупного мужика, судя по всему, себя плохо чувствовавшего.
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