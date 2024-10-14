Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Eduard
    И деньги Запада!Их попросту крадут в государственном масштабе представляете.Вам запиатили зарплату,а потомрещили забр...Надоел шантаж Зап...
  • Eduard
    БРИКС не только РоссиЗапад действительно нагл,агрессивен,лжив.Настоящая мафия,где заправляет дебих,л из Америки.Сразу...Надоел шантаж Зап...
  • Alexander Ivanovich
    Кто не с нами - тот против нас!Не уважили Путина...

Встретил Лаврентий Берия на том свете Бориса Ельцина и говорит ему, протирая салфеткой пенсне…

Встретил Лаврентий Берия на том свете Бориса Ельцина и говорит ему, протирая салфеткой пенсне…

305 прочтений 2 дня назад Прогуливаясь по цветущему парку и наслаждаясь пением райских птиц, Лаврентий Павлович внезапно заметил, сидящего на камне крупного мужика, судя по всему, себя плохо чувствовавшего.

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Андрей Тимохин
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