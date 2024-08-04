В Россию привезли полноприводный BMW X4 2024 — цена на уровне BMW X2

Один из российских дилеров привез в страну купеобразный кроссовер BMW X4 2024 года выпуска. Автомобиль оценен в 10,335 млн рублей, но с учетом скидок и спецпредложений его можно купить за 9,175 млн рублей.
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