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Нижегородская правда

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Врач Бурнацкая раскрыла, какие бактерии живут на клавиатуре и смартфоне

Врач Бурнацкая раскрыла, какие бактерии живут на клавиатуре и смартфоне

Распространённое мнение о том, что телефон или клавиатура грязнее унитаза, преувеличено. Важно учитывать не только количество микроорганизмов, но и их типы.

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