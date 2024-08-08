Это не Тank. Во Владивосток привезли новый китайский «крузак»

Крупный внедорожник BAIC BJ60 появился во Владивостоке. «Китаец» размером с предыдущий Toyota Land Cruiser Prado дебютировал еще в 2022-м году, однако на авторынке дальневосточной столицы оказался лишь спустя два года, сообщает PRIMPRESS.
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