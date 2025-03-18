Паводковые воды хлынули на улицы Аши и Остроленского. Подтоплены десятки участков

Паводковая ситуация в Челябинской области стремительно ухудшается. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, в большинстве муниципалитетов, особенно на юге региона, установились устойчивые плюсовые температуры, способствующие активному таянию снега.