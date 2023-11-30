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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мемфис» добыл 4-ю победу в сезоне, Джарен Джексон-младший набрал 20 очков, 6 блок-шотов и 6 подборов

«Мемфис» добыл 4-ю победу в сезоне, Джарен Джексон-младший набрал 20 очков, 6 блок-шотов и 6 подборов

«Мемфис» прервал 4-матчевую серию поражений в домашней игре с «Ютой» – 105:91. Центровой «Гриззлис» Джарен Джексон-младший отметился 20 очками, 6 подборами, 6 блок-шотами и перехватом.

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