Алджамейн Стерлинг про допинг-историю Камилы Валиевой: «Никогда бы не поверил, что такое вообще может произойти »

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг иронично отреагировал на новость о положительном допинг-тесте у 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
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