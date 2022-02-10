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Алджамейн Стерлинг про допинг-историю Камилы Валиевой: «Никогда бы не поверил, что такое вообще может произойти »

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг иронично отреагировал на новость о положительном допинг-тесте у 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

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