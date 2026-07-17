Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу

Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу

Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу Самостийные эксперты пишут, что на «неньку» надвигается идеальная катастрофа Радомир Маркуш Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press Минобороны России утром 16 июля сообщило о нанесении по тылам врага очередного удара возмездия.

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Комментарии
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Александр
Пойди и уничтожь.
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1 м.
М
Мария
наркошибздику плевать.
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1 м.
Ураганов Иван
Пошёл бы ты лесом,дурик
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1 м.