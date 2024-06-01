29 мая отмечается день гастроэнтеролога и здорового пищеварения!

29 мая международное сообщество отмечает всемирный день здорового пищеварения. Согласно уставу всемирной организации гастроэнтерологов (вог), этот день был учрежден в 1958 году с целью привлекать внимание общества к проблемам нарушения пищеварения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии