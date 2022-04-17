Царьград

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Жители Донбасса покидают пункт временного размещения в Дзержинске

Жители Донбасса покидают пункт временного размещения в Дзержинске

Всего в Дзержинск из Донбасса приехали 92 человека полтора месяц назад. Сейчас более 30 из них перебрались на постоянное место жительства в другие города России (в частности, в Кстово и Москву) либо же вернулись в освобождённые города на Донбассе.

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