Жители Донбасса покидают пункт временного размещения в Дзержинске

Всего в Дзержинск из Донбасса приехали 92 человека полтора месяц назад. Сейчас более 30 из них перебрались на постоянное место жительства в другие города России (в частности, в Кстово и Москву) либо же вернулись в освобождённые города на Донбассе.
Всего в Дзержинск из Донбасса приехали 92 человека полтора месяц назад. Сейчас более 30 из них перебрались на постоянное место жительства в другие города России (в частности, в Кстово и Москву) либо же вернулись в освобождённые города на Донбассе.
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