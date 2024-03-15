Microsoft и Amazon — всё: с 20 марта России отключат доступ к облачным сервисам этих компаний

С 20 марта в России перестанут работать облачные сервисы Microsoft, Amazon и Google. Это связано с 12 пакетом санкций Евросоюза, который вводит ограничения на поставку в Россию ПО для бизнес-аналитики, CRM и других продуктов.
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