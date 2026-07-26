Ученые выяснили, какие клетки мозга помогают сохранять воспоминания на долгие годы

Секрет долговременной памяти оказался не только в нейронах.Международная группа исследователей выяснила, что астроциты — клетки, которые долгое время считались лишь "помощниками" нейронов, — играют важную роль в сохранении долговременной памяти.
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