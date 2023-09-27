Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Плакса» 16+Режиссер: Андрей Силкин. В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна ГуляренкоСериал о подростковых исканиях.
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