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Смородская о Пиняеве в «Локо»: «Не вижу больших плюсов. Все, что сейчас они делают – полная чушь»

Смородская о Пиняеве в «Локо»: «Не вижу больших плюсов. Все, что сейчас они делают – полная чушь»

Ольга Смородская оценила вероятный переход хавбека Сергея Пиняева в «Локомотив». Сообщалось, что московский клуб выкупит Пиняева и полузащитника Максима Глушенкова у «Крыльев Советов» за 400 млн рублей.

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