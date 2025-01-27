«Рязань» рассталась с несколькими игроками основного состава

Футбольный клуб «Рязань» расстался с шестью футболистами, выступавшими за команду в прошлом сезоне. Завершили свое сотрудничество с нашей командой вратарь Никита Репин, защитники Максим Абрамов и Святослав Цесь, полузащитники Николай Ермолаев и Максим Азаренков, нападающий Владимир Павленко.