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Рязанские новости

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«Рязань» рассталась с несколькими игроками основного состава

«Рязань» рассталась с несколькими игроками основного состава

Футбольный клуб «Рязань» расстался с шестью футболистами, выступавшими за команду в прошлом сезоне. Завершили свое сотрудничество с нашей командой вратарь Никита Репин, защитники Максим Абрамов и Святослав Цесь, полузащитники Николай Ермолаев и Максим Азаренков, нападающий Владимир Павленко.

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