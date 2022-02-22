В поджоге фасада торгово-офисного центра «Скала» Самары 12 марта обвиняется рабочий

В поджоге торгово-офисного центра "Скала" Самары обвиняется рабочий. Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 12 марта 2021 года, когда загорелся торгово-офисный комплекс "Скала" на Московском шоссе, 4.