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В поджоге фасада торгово-офисного центра «Скала» Самары 12 марта обвиняется рабочий

В поджоге торгово-офисного центра "Скала" Самары обвиняется рабочий. Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 12 марта 2021 года, когда загорелся торгово-офисный комплекс "Скала" на Московском шоссе, 4.

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