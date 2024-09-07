Завершено расследование по делу о мошенничестве с арендой квартир в Петербурге

В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти завершено расследование уголовного дела о мошенничестве со сдачей в аренду квартир в Петербурге.