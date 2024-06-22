US-Built Gaza Pier To Be Dismantled Early Amid Ongoing Failures Following the latest weather and choppy seas setback, the US-built aid pier off Gaza has resumed operations as of the end of this week (Thursday), the Pentagon said, after it broke apart last month.
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