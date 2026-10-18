Праздничный день 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства, не скажется на размере зарплаты у работников, получающих оклад или тарифную ставку за полностью отработанный месяц.
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