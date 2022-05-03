Рецепт хлеба на сковороде от работницы хлебозавода

Каким бы богатым ни был наш рацион, но без хлеба на столе никак не обойтись. Однако что же делать, если в хлебнице остались одни крошки, а в магазин идти за очередной булкой совсем не хочется? В таком случае можно испечь хлеб самостоятельно.