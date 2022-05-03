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Рецепт хлеба на сковороде от работницы хлебозавода

Рецепт хлеба на сковороде от работницы хлебозавода

Каким бы богатым ни был наш рацион, но без хлеба на столе никак не обойтись. Однако что же делать, если в хлебнице остались одни крошки, а в магазин идти за очередной булкой совсем не хочется? В таком случае можно испечь хлеб самостоятельно.

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