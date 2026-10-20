An Idaho sheriff's deputy came to the rescue of a moose found in Latah County with its head and body entangled in a roll of wire fencing.
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