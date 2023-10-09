Стрелявшего по палатке с людьми россиянина задержали

В Чойском районе Алтайского края задержали 53-летнего мужчину, стрелявшего по палатке с людьми. По предварительным данным, вечером 4 октября в урочище горно-таежной местности «Каская» мужчина в состоянии алкогольного опьянения не менее двух раз выстрелил из ружья по палатке.