Стрелявшего по палатке с людьми россиянина задержали

В Чойском районе Алтайского края задержали 53-летнего мужчину, стрелявшего по палатке с людьми. По предварительным данным, вечером 4 октября в урочище горно-таежной местности «Каская» мужчина в состоянии алкогольного опьянения не менее двух раз выстрелил из ружья по палатке.
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