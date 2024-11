В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, в ближайший час 23 ноября, с сохранением ночью и утром 24 ноября, местами по Кировской области ожидается усиление ветра с порывами до 14-19 м/с, в отдельных районах сильный дождь со снегом, гололед, налипание мокрого снега на проводах и… The post В Кировской области объявлено метеопредупреждение first appeared on ВЯТКА ОБЛАСТНАЯ.