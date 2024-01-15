Десантники ВС РФ уничтожили БМП ВС Украины с рекордных 7800 метров

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились данными о том, что на артемовском направлении костромским десантникам удалось поразить БМП ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с рекордных 7800 метров.
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