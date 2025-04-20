Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Напоминаю политикам Запада,что они не на Украину работать должны,а на своих избирателей!Путин поручил утв...
  • Eduard
    Вообще когда политика вмешивается в экономику это незаконно!Путин поручил утв...
  • Eduard
    Войны были всегда,но такого цырка никогда! Сколько США не вторгались,но ни одна фирма из США в знак протеста не уехала!Путин поручил утв...

Москвичи выстраиваются в очередь за цветущей сакурой в Японском саду

Москвичи выстраиваются в очередь за цветущей сакурой в Японском саду

Некоторые посетители надевают розовое для фото. Сад открыт с 10:00 до 20:00. Сакуру в столице также можно увидеть в «Аптекарском огороде» и, например, в Бирюлевском дендропаркеВ Японском саду Главного ботанического сада имени Цицина в Москве — ажиотаж из-за цветения сакуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх