Москвичи выстраиваются в очередь за цветущей сакурой в Японском саду

Некоторые посетители надевают розовое для фото. Сад открыт с 10:00 до 20:00. Сакуру в столице также можно увидеть в «Аптекарском огороде» и, например, в Бирюлевском дендропаркеВ Японском саду Главного ботанического сада имени Цицина в Москве — ажиотаж из-за цветения сакуры.