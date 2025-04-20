Москвичи выстраиваются в очередь за цветущей сакурой в Японском саду

Некоторые посетители надевают розовое для фото. Сад открыт с 10:00 до 20:00. Сакуру в столице также можно увидеть в «Аптекарском огороде» и, например, в Бирюлевском дендропаркеВ Японском саду Главного ботанического сада имени Цицина в Москве — ажиотаж из-за цветения сакуры.
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