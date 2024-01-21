В Европе опять проблема, в Европе снова пропал GPS! На сей раз – в Польше. Ну что ты будешь делать, прямо напасть какая-то: как только начнут говорить, что заблокируют нам выход на Балтику – и «выключается» GPS в Прибалтике и… Европа засуетилась: «мультики Путина» легко отключили GPS над Польшей .