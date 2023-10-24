Делимханов: глава Татарстана Минниханов вручил Адаму Кадырову орден «Дуслык»

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил сына главы Чечни Адама Кадырова орденом «Дуслык». Об это сообщил депутат Государственной думы и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов в своем Telegram-канале.
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