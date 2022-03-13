Едвай совершил 10 перехватов в матче с ЦСКА. Это рекорд сезона РПЛ

Защитник «Локомотива» Тин Едвай совершил 10 перехватов в матче РПЛ с ЦСКА (1:2). Это рекорд в текущем чемпионате среди всех игроков.

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