В Раде назвали конфликт Зеленского и Трампа катастрофой

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал катастрофой публичный конфликт украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
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