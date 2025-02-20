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В Раде назвали конфликт Зеленского и Трампа катастрофой

В Раде назвали конфликт Зеленского и Трампа катастрофой

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал катастрофой публичный конфликт украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

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