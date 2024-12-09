ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях немецких полицейских на Украине

ФСБ рассекретила новые архивные документы об актах геноцида, совершенных гитлеровской полицией в отношении советского народа при помощи украинских националистов на территориях СССР, оккупированных в период Великой Отечественной войны.
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