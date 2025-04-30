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    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

«Каролина» вышла во 2-й раунд Кубка Стэнли, выбив «Нью-Джерси» (4-1). «Харрикейнс» выиграли 5-й матч во 2-м овертайме (5:4), уступая 0:3 после 1-го периода

«Каролина» вышла во 2-й раунд Кубка Стэнли, выбив «Нью-Джерси» (4-1). «Харрикейнс» выиграли 5-й матч во 2-м овертайме (5:4), уступая 0:3 после 1-го периода

«Харрикейнс» выиграли пятый матч серии (5:4 2ОТ), уступая 0:3 после первого периода. Команда под руководством Рода Бринд’Амора сравняла счет уже во втором периоде (дважды – 3:3 и 4:4), который выиграла со счетом 4:1.

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