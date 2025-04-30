«Каролина» вышла во 2-й раунд Кубка Стэнли, выбив «Нью-Джерси» (4-1). «Харрикейнс» выиграли 5-й матч во 2-м овертайме (5:4), уступая 0:3 после 1-го периода

«Харрикейнс» выиграли пятый матч серии (5:4 2ОТ), уступая 0:3 после первого периода. Команда под руководством Рода Бринд’Амора сравняла счет уже во втором периоде (дважды – 3:3 и 4:4), который выиграла со счетом 4:1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «С каждым днем люблю тебя сильнее». Липницкая и Михайлов отметили годовщину пары
- Алина Загитова: «Я на интуитивном питании. Если мне хочется рыбу, то я ем рыбу. Что хочется сейчас, то и позволяю себе»
- Вероника Кудерметова после победы во 2-м круге в Мадриде: «Узнала, с кем буду играть, за полчаса до начала матча»
Свежие комментарии