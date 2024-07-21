Удар в яблочко: «ОТРК «Искандер-М» уничтожили до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники»

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» поразили два эшелона с живой силой и боевой техникой ВСУ в районе Барвенково (ДНР), уничтожено до 240 военных и 60 единиц техники, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.