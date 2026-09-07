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Царьград

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Госавтоинспекция: автобус перевернулся в Коми, пострадали пятеро

Госавтоинспекция: автобус перевернулся в Коми, пострадали пятеро

В Усть-Вымском районе Коми автобус съехал в кювет и перевернулся 6 сентября, пострадали пятеро. Медики осмотрели пострадавших на месте.

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