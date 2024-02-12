Корысть и жажда власти: почему руководство России развалило Советский Союз

МОСКВА (ИА Реалист). Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что развал СССР произошел по инициативе руководства России, и далее сказал, не знает, «чем тогда руководствовалось руководство России», но подозревает, «что там было несколько причин думать, что все будет хорошо».