Корысть и жажда власти: почему руководство России развалило Советский Союз

МОСКВА (ИА Реалист). Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что развал СССР произошел по инициативе руководства России, и далее сказал, не знает, «чем тогда руководствовалось руководство России», но подозревает, «что там было несколько причин думать, что все будет хорошо».
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