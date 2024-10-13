Крымская молочная продукция завоевала шесть золотых медалей.Участие в ежегодном конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции» в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень», целью которого является выявление на российском рынке лучших продуктов питания, всегда является сложным и непредсказуемым испытанием! Десятки ре.