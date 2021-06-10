Липецкий «Металлург» выиграл ПФЛ — Группу 3. Он сыграет в ФНЛ впервые с 2009-го года

Липецкий «Металлург» в матче 29-го тура ПФЛ (Группа 3) сыграл вничью с «Калугой» со счетом 0:0. Благодаря ничейному результату клуб досрочно занял первое место в своей группе (62 очка в 29 играх) и получил право выступать в ФНЛ в следующем сезоне.