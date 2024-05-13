Когда в Челябинске закончится снег и дождь: прогноз на неделю

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая, ФедералПресс. В Челябинск после небольшого перерыва вернулись снег и дождь. В понедельник, 13 мая, температура воздуха не поднимется выше 5 градусов, будет облачно и выпадут обильные осадки.
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