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Япония задействует госзапас, чтобы сдержать рост цен на рис

Япония задействует госзапас, чтобы сдержать рост цен на рис

Дополнительные 300 тыс. тонн риса из ЧС-запасов выпустит правительство Японии, а также скорректирует политику закупок, чтобы удержать двукратно возросшие цены на японском рынке риса, 16 мая сообщает The Asahi Shimbun.

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