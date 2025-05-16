Япония задействует госзапас, чтобы сдержать рост цен на рис

Дополнительные 300 тыс. тонн риса из ЧС-запасов выпустит правительство Японии, а также скорректирует политику закупок, чтобы удержать двукратно возросшие цены на японском рынке риса, 16 мая сообщает The Asahi Shimbun.
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