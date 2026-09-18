Аэропорты Барселоны и Дюссельдорфа названы лучшими в мире

Барселона (Испания) и Дюссельдорф (Германия) возглавили рейтинги лучших крупных и лучших небольших аэропортов мира, при этом Европа заняла 16 из 20 мест в двух главных десятках.
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