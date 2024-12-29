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Хуан-Пабло Монтойя: «Невозможно считать Ферстаппена фаворитом сезона-2025, титул разыграют «Макларен» и «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сомневается, что в 2025 году гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен станет пятикратным чемпионом мира.

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