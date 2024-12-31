Лучшие коты в коробках 2024 года

Сезон фотоохоты на домашних котов, сидящих в самых нелепых местах, отмечен превосходными кадрами. Уже давно все прекратили спорить, зачем коты и кошки лезут в коробки, все просто наслаждаются моментом и не забивают себе голову.
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