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Лучшие коты в коробках 2024 года

Лучшие коты в коробках 2024 года

Сезон фотоохоты на домашних котов, сидящих в самых нелепых местах, отмечен превосходными кадрами. Уже давно все прекратили спорить, зачем коты и кошки лезут в коробки, все просто наслаждаются моментом и не забивают себе голову.

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